Горсуд прекратил производство по иску к Беглову из-за дачи в Комарово

Горсуд прекратил производство по иску к Беглову из-за дачи в Комарово
Беглов не указал, что он владеет загородной резиденцией в поселке Комарово. Фото: сайт Смольного

Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по иску исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к губернатору Александру Беглову.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в конце 2020 года суд зарегистрировал иск мужчины и других лиц об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Заявители просили разобраться с информацией в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за позапрошлый год. Пивоваров настаивал, что градоначальник не указал, что он владеет загородной резиденцией в поселке Комарово.

По итогам предварительного заседания суд прекратил производство по делу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огромный дворец нашли под Петербургом рядом с усадьбой сына Миллера.

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