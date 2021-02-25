Жителей домов на Тельмана и Искровском до ночи оставили без отопления

Жителей домов на Тельмана и Искровском до ночи оставили без отопления
Петербуржцы остались без отопления. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Невском районе ремонтируют теплосети. Местные жители остались без отопления.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. В 13:30 отключили отопление в нескольких многоквартирных домах.

Как сообщили на странице ЖКС № 1 Невского района в соцсети «ВКонтакте», без тепла оставили жителей домов № 40, 42/1, 44, 48 по улице Тельмана и № 40, 42/2 по Искровскому проспекту.

Планируется, что работы завершатся до 21:30 сегодняшнего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ожидаются небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег.

коммунальная авария новости СПб отключение отопления


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Доступная среда»: петербуржцы возмутились кучей снега возле пешехода на Хошимина
В Петербурге построят три новые улицы в Выборгском районе
На Ладоге появятся домики для тюленей
Жителей домов на Тельмана и Искровском до ночи оставили без отопления
Нарушения при зимней уборке в Петербурге обернулись штрафами на 1,5 млн рублей
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей до конца апреля
В Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Брат Миланы Тюльпановой опроверг ее попадание в реанимацию