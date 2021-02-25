Жителей домов на Тельмана и Искровском до ночи оставили без отопления

В Невском районе ремонтируют теплосети. Местные жители остались без отопления.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. В 13:30 отключили отопление в нескольких многоквартирных домах.

Как сообщили на странице ЖКС № 1 Невского района в соцсети «ВКонтакте», без тепла оставили жителей домов № 40, 42/1, 44, 48 по улице Тельмана и № 40, 42/2 по Искровскому проспекту.

Планируется, что работы завершатся до 21:30 сегодняшнего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ожидаются небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег.