Дрозденко вошел в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов

Дрозденко вошел в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал лидером среди глав Северо-Запада. Фото: Администрация Ленинградской области

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за январь-февраль 2021 года. Глава Ленобласти Александр Дрозденко вошел в ТОП-10.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы Центром информационный коммуникаций «Рейтинг». Дрозденко занимает шестое место в указанном списке. Стоит отметить, что он стал лидером среди глав Северо-Запада.

Ключевыми критериями оценки деятельности руководителей субъектов Российской Федерации являются такие показатели, как доверие жителей региона к власти, отсутствие протестных настроений, эпидситуация с заболеваемость COVID-19.

Напомним, в феврале Ленинградская область продемонстрировала один из самых низких уровней протестного настроения в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года.

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