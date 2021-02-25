Дрозденко вошел в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за январь-февраль 2021 года. Глава Ленобласти Александр Дрозденко вошел в ТОП-10.

Соответствующие результаты исследования были опубликованы Центром информационный коммуникаций «Рейтинг». Дрозденко занимает шестое место в указанном списке. Стоит отметить, что он стал лидером среди глав Северо-Запада.

Ключевыми критериями оценки деятельности руководителей субъектов Российской Федерации являются такие показатели, как доверие жителей региона к власти, отсутствие протестных настроений, эпидситуация с заболеваемость COVID-19.

Напомним, в феврале Ленинградская область продемонстрировала один из самых низких уровней протестного настроения в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года.