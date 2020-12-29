Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года

Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года
"Мы увидели во время пандемии, что нет ничего дороже, чем человеческая жизнь, чем здоровье и социальное благополучие людей. Что нужно работать во благо человека и во имя человека. И это, наверное, главный урок этого непростого года", - сказал Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко откровенно и оптимистично высказал свое мнение по поводу событий уходящего года.

По словам главы региона, 2020-й год стал сложнее предыдущих, однако область, несмотря ни на что, продолжала развитие, как было запланировано. В частности, по формированию бюджета и наполнению доходной части региону удалось выбиться в число лидеров. Дрозденко отметил эффективную господдержку населения и предпринимательства, которая позволила смягчить кризисную ситуацию, сложившуюся из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, как рассказал Дрозденко изданию Online47, 2020 год заставил область мобилизовать ресурсы, особенно в сфере здравоохранения. Также стало ясно, что Ленобласти нужно продолжать работу с инвестициями — не только их привлечением, но и использованием во благо местных жителей.

Перечисляя достижения региона, Дрозденко упомянул масштабное, но безопасное празднование Дня Победы, которому не помешали даже антикоронавирусные ограничения. Прокомментировал губернатор и свою победу на выборах, поблагодарив жителей Ленобласти за оказанное доверие.

Глава региона также рассказал, что будет праздновать Новый год в узком кругу семьи и близких друзей. Единственный выходной губернатора будет 1 января, а затем вновь — за работу, координировать жизнь региона в условиях праздничных каникул и пандемии. Подводя итог, Дрозденко поздравил всех жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, материального и морального благополучия, а также семейного счастья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко распорядился начать январские социальные выплаты в конце декабря.

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