Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года

"Мы увидели во время пандемии, что нет ничего дороже, чем человеческая жизнь, чем здоровье и социальное благополучие людей. Что нужно работать во благо человека и во имя человека. И это, наверное, главный урок этого непростого года", - сказал Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

"Мы увидели во время пандемии, что нет ничего дороже, чем человеческая жизнь, чем здоровье и социальное благополучие людей. Что нужно работать во благо человека и во имя человека. И это, наверное, главный урок этого непростого года", - сказал Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко откровенно и оптимистично высказал свое мнение по поводу событий уходящего года.

По словам главы региона, 2020-й год стал сложнее предыдущих, однако область, несмотря ни на что, продолжала развитие, как было запланировано. В частности, по формированию бюджета и наполнению доходной части региону удалось выбиться в число лидеров. Дрозденко отметил эффективную господдержку населения и предпринимательства, которая позволила смягчить кризисную ситуацию, сложившуюся из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, как рассказал Дрозденко изданию Online47, 2020 год заставил область мобилизовать ресурсы, особенно в сфере здравоохранения. Также стало ясно, что Ленобласти нужно продолжать работу с инвестициями — не только их привлечением, но и использованием во благо местных жителей.