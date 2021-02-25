Бородина посоветовала бедным россиянкам не рожать много детей

Экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, являющаяся матерью двух дочек, призвала женщин не рожать детей, если они не могут обеспечить их в одиночку.

Новый пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По мнению звезды, рожать нужно столько детей, сколько можно обеспечить своими силами.

«Муж может уйти, с ним может что-то случиться», — написала ведущая.

Бородина отметила, что после развода мужчины зачастую не только не занимаются воспитанием детей, но и не платят алименты. Она добавила, что ей приходит множество писем от матерей-одиночек с просьбами помочь финансово или посоветовать, как заставить экс-супруга платить алименты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оскандалившаяся Бородина объяснила, почему раскритиковала тех, кто мало зарабатывает. Она подчеркнула, что не виновата в происходящем в стране.