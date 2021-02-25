Биолог перечислил самых опасных хищников Петербурга и Ленобласти

Биолог перечислил самых опасных хищников Петербурга и Ленобласти
Медведи - самые опасные хищники в лесах. Фото: Pixabay

Список возглавил бурый медведь, которого можно встретить в лесу.

Биолог рассказал, каких опасных хищников можно встретить в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV.

Первое место в рейтинге занял бурый медведь. В регионе их насчитывается от трех тысяч особей. На втором месте оказались волки, которых около 400. Чаще всего встречаются обычные волки, но можно увидеть и черных. Тройку лидеров замыкает росомаха – их около 10 особей, они обитают в лесах на постоянной основе.

Также можно наткнуться на рысь – в том числе в пригороде Петербурга. Биолог призвал сторониться беркута, орлана-белохвостка и ястреба-тетеревятника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собака из Петербурга стала лучшим животным-терапевтом России. Кинолог также подчеркнула, что собаки-терапевты должны слушаться каждого, а также быть готовыми с ним сотрудничать.

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