Собака из Петербурга стала лучшим животным-терапевтом России

Лучшей собакой-терапевтом России стал пес из Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют итоги рейтинга Best Russian Dog.

В Москве прошло награждение победителей в социальных номинациях, кинологов и их четвероногих помощников, которые несут службу в госорганах. Звание «Лучшего канистерапевта» получила кинолог Лариса Хозяиноваи из Петербурга, а «Лучшей собакой-терапевтом России» стал пес по имени Лукас XIII Великолепный. Животное помогает людям с ограниченными возможностями.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Лукасу всего три года, но с первого дня в доме он начал активно стажироваться в профессии канистерапевта.

«Лукас — это наша звездочка», — подчеркнула Хозяинова.

Кинолог также подчеркнула, что собаки-терапевты должны слушаться каждого, а также быть готовыми с ним сотрудничать.

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