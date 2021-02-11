Воск, шампунь и ботиночки: как защитить собак от опасных реагентов

Чтобы прогулка с собакой зимой, когда дороги посыпаны реагентами, не обернулась для животного проблемами со здоровьем, можно прибегнуть к нескольким способам защиты его лапок.

Не секрет, что для обработки тротуаров от снега и льда в Петербурге используют реагенты. Среди них соль, в том числе вместе с песком, а также химические вещества — хлориды кальция, натрия, магния (в различных соотношениях) и сложные смеси, например, «Бионорд» и «Айснорд». Для незащищенных лап братьев наших меньших все это небезопасно, рассказала корреспонденту Gazeta.SPb специалист ветеринарной клиники «Малинуа» Елена Сухотина.

«У собак может возникнуть аллергическая реакция, дерматит, в некоторых случаях — отравление после слизывания растаявшего снега с лап», — уточнила она.

Чтобы предотвратить это, доктор советует выгуливать животных в тех местах, где обработка реагентами минимальна, приучить их к наморднику, специальным носочкам или ботиночкам. За 30-40 минут до прогулки можно нанести на подушечки специальный защитный воск — он продается в зоомагазинах. А после выгула лапки лучше промыть проточной водой, можно с шампунем, если собака сильно испачкалась. Вымытые участки затем нужно тщательно высушить феном или просто полотенцем.

Об опасности веществ, оказывающихся зимой у нас под ногами, ранее Gazeta.SPb рассказал региональный менеджер Департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Антон Алексахин.