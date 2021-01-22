Антон Алексахин, EcoStandard group: полноценную уборку снега заменяют обработкой реагентами

Каждую зиму снег на улицах Петербурга убирают, обрабатывая дороги и тротуары солью и реагентами. О том, какие вещества оказываются под ногами, лапами и на газонах и чем они на самом деле опасны, Gazeta.SPb рассказал региональный менеджер Департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Антон Алексахин.

Техническая соль, которая чаще всего входит в состав реагентов, по словам эксперта, состоит из смеси хлоридов натрия, магния, калия и кальция. Все это, будем честны, порой оседает не только на проезжей и пешеходной частях, но и на газонах и нашей с вами обуви. «Ядовитый» снег разъедает лапы животных, портит металлические конструкции и даже фундамент зданий, в том числе исторических. А еще причиняет вред почве и, соответственно, всем ее обитателям, а также растениям.

«Большое количество реагентов вызывает засоление почвы, что мешает растениям поглощать влагу и плохо влияет на происходящие в них физиологические процессы. Избыток натрия ведет к набуханию, нарушению структуры и уплотнению, что затрудняет инфильтрацию (просачивание — прим. ред.) воды, аэрацию (насыщение воздухом — прим. ред) и проникновение корней. Вместе с хлором он замедляет рост и задерживает появление всходов. Также засоление почвы сказывается на работе фотосинтетического аппарата, нарушает метаболизм. В итоге растение гибнет. Кроме того, избыток натрия способен спровоцировать разрушение почвенных агрегатов и распыление почвы, частицы которой попадают в наши легкие», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb региональный менеджер Департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Антон Алексахин.

По словам эксперта, в качестве альтернативного противогололедного реагента еще используют соли муравьиной кислоты. «Преимущественно формиат натрия, — уточнил он. — В ходе исследований было доказано, что он обладает меньшей коррозионной активностью, может разлагаться под воздействием почвенной микробиоты. Но следует отметить, что активность почвенных микроорганизмов может быть подавлена из-за высокой засоленности почвы. Но натрий никуда не исчезает, так что говорить об экологической безопасности формиата натрия нельзя. Особенно учитывая тот факт, что вред и польза любого вещества будет зависеть от степени его воздействия».

Антон Алексахин также подчеркивает: иногда полноценную уборку снега заменяют обработкой противогололедными средствами, в результате чего страдают и люди, и животные, и растения, но сугробы с дорог и тротуаров при этом не исчезают. Эксперт предлагает решать эту проблему комплексно, очищая улицы регулярно и увозя снег сразу, сократив количество используемых реагентов, а также донося нехитрые правила содержания города как до непосредственных исполнителей, так и высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ. А еще можно обратить внимание на то, как поступают соседи финны.

«Они применяют фрикционный метод и посыпают дороги каменной крошкой. Это дороже, чем соль, но крошу можно использовать повторно. Правда, дороги при этом должны быть очищены практически до асфальта, что в Северной столице можно встретить лишь на центральных улицах. Но у каменной крошки есть и недостатки: она негативно влияет на канализационные системы города, а если ее вовремя не убрать, образуется мелкая пыль, которая весной станет частью традиционных для нас «пылевых бурь». Использовать лишь крошку и песок можно там, где нет активного транспортного движения», — считает Антон Алексахин.

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