Собянин заявил, что в Москве снижается заболеваемость коронавирусом

Мэр столицы надеется, что у властей будет возможность постепенно ослаблять ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какова ситуация с коронавирусом в столице. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 25 февраля.

Политик отметил, что наблюдается «устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости». При этом Собянин считает, что зараженных все еще довольно много, так что радоваться рано. Он надеется, что у властей совсем скоро появится возможность постепенно ослаблять ограничения.

Напоминаем, что ходят слухи об отмене режима самоизоляции для москвичей старше 65 лет. Им хотят разрешить ходить на работу и пользоваться социальными картами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что пандемия идет на спад. По его словам, за время пандемии современные томографы, которыми были ранее обеспечены медучреждения Москвы, «спасли тысячи человеческих жизней».