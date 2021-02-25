Малоимущим россиянам хотят выдавать продуктовые карточки

На помощь смогут рассчитывать граждане, которые получают жилищные пособия.

Союз потребителей предложил ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан, которые получают жилищные пособия. Об этом сообщают «Известия».

Известно, что оплачивать услуги ЖКХ помогают семьям, у которых доля платежей в доходе составляет от 22%. В Союзе предложили выделять таким гражданам три тысячи рублей, которые они смогут потратить на свое усмотрение, но на продукты отечественного производства.

На выплаты придется выделить девять миллиардов рублей в месяц. Таким образом, считает Союз, можно поддержать не только граждан, но и пищевую промышленность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач перечислил продукты, на которые чаще всего бывает аллергия. Некоторые граждане даже не осознают, что у них есть аллергическая реакция.