В Петербурге студенты стрелялись из-за девушки

В конфликте, кажется, никто не пострадал. Фото: pixabay.com

В конфликте, кажется, никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Молодые люди не смогли решить конфликт словами, поэтому решили применить силу.

В Санкт-Петербурге студент Военмеха обратился в полицию, заявив, что у него похитили часы и пистолет. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что потерпевший не поделил девушку со своим сокурсником. Из-за пылких чувств молодые ребята устроили «стрелку», в ходе которой произошла драка и даже стрельба.

После этого у парня отняли пистолет, а вот где находятся часы – не совсем понятно, они могли упасть во время разборки.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и понять, что делать дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что изнасилованная на Морском девушка рассказала, что ее заставляли пить. Пострадавшая допускает, что ей могли что-то подсыпать в напитки.