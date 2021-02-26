Утром пятницы петербуржцы стоят в 6-балльных пробках

Утром пятницы петербуржцы стоят в 6-балльных пробках
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Последний день рабочей недели начался в Северной столице с пробок. Дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.

В пятницу, 26 февраля, движение транспортных средств особенно затруднено на некоторых участках. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра пробки снизятся до 5 баллов. К 11 — до четырех.

Красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте, набережных Кутузова, Макарова и Милоохтинской, Невском проспекте, улице Моисеенко, Среднеохтинском проспекте, Якорной улице, набережной Обводного канала и на Московском проспекте.

Автомобильные заторы также образовались на Витебском проспекте, Кубинской улице, Октябрьской набережной, Народной улице и Московском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Петербург накроют дожди и мокрый снег.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец пообещал взорвать здание администрации Фрунзенского района
Куда пропадают вакцинированные «Спутником V» и что делать, если заболел ...
В Петербурге мужчина выкинул брата-близнеца из окна
В Петербург запустят еще несколько десятков «Сапсанов» на ...
Находящимся в Эстонии россиянам напомнили о записи на вакцинацию через ...
В кафе в Ленобласти застрелили мужчину
В Петербурге вырос спрос на дворников
Утром пятницы петербуржцы стоят в 6-балльных пробках