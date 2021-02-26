В пятницу Петербург накроют дожди и мокрый снег

В пятницу Петербург накроют дожди и мокрый снег
В городе ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

В пятницу, 26 февраля, продолжая свой путь на юго-восток, циклон оставит территорию Ленобласти в своей тыловой части, поступление теплого воздуха будет ослабевать. В Петербурге при этом сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха в городе поднимется до 2-4 градусов тепла, в Ленобласти столбик термометра будет варьироваться от 0 до +5

Подует западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на вывоз снега петербургским коммунальщикам нужно 16 дней.

михаил леус новости СПб погода


 

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