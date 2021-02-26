На вывоз снега петербургским коммунальщикам нужно 16 дней

Специалисты круглосуточно убирают снег, но нужно время, чтобы его вывезти.

В Санкт-Петербург продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Об этом 25 февраля заявил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко в эфире телеканала «Санкт-Петербурга».

Он отметил, что коммунальным службам нужно 16 дней, чтобы вывезти весь снег в снегоплавильные и снегоприемные пункты. Пащенко заверил, что пока ситуация под контролем и делается все возможное, чтобы ускорить процесс.

«Коммунальные службы готовы к оттепели. Подготовлены бригады — в день около 53 групп отправляются на прочистку патрубков с парогенератором и ломами»,

— добавил Егор Пащенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил, как коммунальщиков стимулируют активнее работать. Политик заявил, что город оплачивает вывоз снега по фактическим объемам.