Беглов объяснил, как коммунальщиков стимулируют активнее работать

Беглов объяснил, как коммунальщиков стимулируют активнее работать
Александр Беглов рассказал о нововведениях. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Политик заявил, что город оплачивает вывоз снега по фактическим объемам.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как стимулируют сотрудников коммунальных служб, чтобы они активнее убирали и вывозили снег. Он заявил в эфире телеканала 78, что город оплачивает вывоз снега по фактическим объемам.

Раньше коммунальщикам платили за смены, но сейчас власти строго следят за объемом проделанной работы. Это также гарантирует, что не будет выбросов осадков в реки города.

«Такой подход позволил существенно сэкономить бюджетные средства и сохранить экологию наших рек»,

— сказал Александр Беглов.

Напоминаем, что во время праздничных выходных были сильные снегопады. Высота осадков в итоге достигла 33 сантиметров. На данный момент вывезено около 124 тысяч кубометров снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов извинился перед петербуржцами за шум при ночной уборке снега.

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