Трое пострадали при съезде автобуса в кювет у Батьково

Трое пострадали при съезде автобуса в кювет у Батьково
Машина слетела с дороги. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Трое пассажиров получили травмы.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, на участке дороги из деревни Батьково в город Бокситогорск. Около 8 часов утра транспортное средство по неустановленной причине совершило съезд в кювет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате произошедшего легкие травмы получили три пассажира. Непонятно, что стало причиной инцидента, но вполне возможно, что гололед.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке имени Свердлова заметили фуру в кювете.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пострадавшие съезд в кювет


 

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