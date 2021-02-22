В поселке имени Свердлова заметили фуру в кювете

В поселке имени Свердлова заметили фуру в кювете
Фура угодила в кювет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, что стало причиной инцидента, но вполне возможно, что гололед.

В Ленинградской области сегодня, 22 февраля, произошло ДТП с участием фуры. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в поселке имени Свердлова. Там по непонятной причине фура оказалась в кювете. Скорее всего, водитель не справился с управлением из-за гололеда. Не сообщается, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Судя по снимкам, фура не мешает дорожному движению, а водителя не бросили в беде проезжающие мимо автомобилисты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти замдиректора завода остался без электрокара: машину сожгли. Мужчина обратился в полицию с просьбой отыскать злоумышленника.

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