В Ленобласти замдиректора завода остался без электрокара: машину сожгли

В Ленобласти замдиректора завода остался без электрокара: машину сожгли
Мужчина уверен, что его электрокар подожгли. Фото: pixabay

Мужчина обратился в полицию с просьбой отыскать злоумышленника.

В Ленинградской области неизвестный сжег электромобиль Nissan Leaf. Об этом пишет Оnline47.ru.

В полицию 21 февраля обратился 43-летний заместитель директора завода. Он рассказал, что припарковал автомобиль в деревне Виллози, а затем кто-то его поджег. Мужчина попросил отыскать злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уголовное дело пока что не возбуждено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель «Соляриса» влетел в снегоуборочный самосвал, собрав пробку перед Литейным мостом. По кадрам с места происшествия можно предположить, что иномарка влетела в большегруз, когда тот выполнял разворот на дороге.

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