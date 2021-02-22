Водитель «Соляриса» влетел в снегоуборочный самосвал, собрав пробку перед Литейным мостом

Водитель &#171;Соляриса&#187; влетел в снегоуборочный самосвал, собрав пробку перед Литейным мостом
Авария на улице Академика Лебедева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и снегоуборочного самосвала.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что авария случилась на улице Академика Лебедева, перед Литейным мостом. В среднем ряду столкнулся черный автомобиль Hyundai Solaris и самосвал, который собирал снег с петербургских улиц.

По кадрам с места происшествия можно предположить, что иномарка влетела в большегруз, когда тот выполнял разворот на дороге. В результате столкновения легковушка получила серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Авария собрала пробку на улице Академика Лебедева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель «Ягуара» врезался в личный автомобиль сотрудника ГИБДД и был задержан.

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