Водитель «Соляриса» влетел в снегоуборочный самосвал, собрав пробку перед Литейным мостом

В центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и снегоуборочного самосвала.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что авария случилась на улице Академика Лебедева, перед Литейным мостом. В среднем ряду столкнулся черный автомобиль Hyundai Solaris и самосвал, который собирал снег с петербургских улиц.

По кадрам с места происшествия можно предположить, что иномарка влетела в большегруз, когда тот выполнял разворот на дороге. В результате столкновения легковушка получила серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Авария собрала пробку на улице Академика Лебедева.

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