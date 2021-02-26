Избитая в баре на улице Марата актриса Веденская вернется в Петербург на экспертизу

Актриса подчеркнула, что красивые фотографии в Instagram не говорят об её восстановлении после жестокого нападения. Фото: Instagram @anastasia_vedenskaia

Актриса подчеркнула, что красивые фотографии в Instagram не говорят об её восстановлении после жестокого нападения. Фото: Instagram @anastasia_vedenskaia

Бывшая супруга Владимира Епифанцева, 36-летняя актриса Анастасия Веденская, ставшая жертвой нападения в петербургском баре, вернется в Северную столицу.

Звезда рассказала об этом в своем Instagram. Анастасия подчеркнула, что всегда не любила Петербург, а после случившегося ей еще сложнее возвращаться в город на Неве, однако визит необходим ради экспертизы. Она добавила, что, несмотря на тяжелую ситуацию и свое моральное состояние, надеется в этот приезд сходить с сыном в Эрмитаж, БДТ и театр Лицедеев.

Веденская призналась, что во многом винит себя. Актриса считает, что могла бы почувствовать угрозу в тот злополучный вечер.

Напомним, что инцидент произошел вечером 11 февраля в одном из баров на улице Марата в центре Петербурга. Как писала gazeta.spb.ru, в ходе посиделки в большой компании между Веденской и неизвестной ей женщиной произошла перепалка, после чего противница ударила Веденскую бокалом по голове.