Пострадавшей от удара бокалом в заведении на Марата оказалась актриса Веденская

В Северной столице накануне вечером в баре случился пьяный дебош. Женщина ударила другую посетительницу заведения бокалом по голове. Пострадавшей оказалась известная актриса Анастасия Веденская.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает 78.ru со ссылкой на интервью с актрисой, Анастасия Веденская рассказала о том, что было до этого вечером.

В баре на улице Марата актриса отмечала премьеру фильма друга-режиссера вместе с молодым человеком и компанией. В итоге, светская беседа перешла в острую перепалку, после того как одна из малознакомых серьезно выпила. Женщина схватилась за бокал и ударила Веденскую по голове. До этого женщины обсуждали неприемлемость насилия.

«Это было очень неожиданно, я почувствовала только горячую-горячую кровь и вытащила из лба своего осколки, крови лилось очень много», – пояснила актриса.

Отметим, что Веденская пообещала расправиться в рамках закона с нарушительницей. Об этом пострадавшая уже поговорила с адвокатом. Кроме этого, женщина готова поскорее вернуться домой в столицу, так как Петербургу ее знатно напугал, подтвердив статус «Расчленинбурга».

Актриса Анастасия Веденская известна по своим ролям в сериалах «Тихий Дон» и «Ненастье».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Марата задержали посетительницу бара, которая ударила знакомую бокалом по голове.