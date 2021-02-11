На Марата задержали посетительницу бара, которая ударила знакомую бокалом по голове

На Марата задержали посетительницу бара, которая ударила знакомую бокалом по голове
Поход в бар закончился дракой и задержанием. Фото: pixabay

В Центральном районе отдых женщины в пивном баре закончился задержанием. Она ударила другую посетительницу бокалом по голове.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», инцидент случился ночью, 11 февраля, в одном из заведений на улице Марата. Персонал бара вызвал сотрудников Росгвардии после конфликта двух женщин. Одна из них нанесла телесные повреждения другой.

На месте стражи порядка установили, что все произошло на почве спонтанного конфликта. Женщина бокалом рассекла лоб пострадавшей. Нарушительницу доставили из питейного заведения в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Гражданка с травмами была госпитализирована в больницу. Ее состояние уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Стачек мужчина решил не платить за вещи в ТЦ, но был пойман сотрудникам Росгвардии.

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