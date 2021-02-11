На Стачек мужчина решил не платить за вещи в ТЦ, но был пойман сотрудникам Росгвардии 

На Стачек мужчина решил не платить за вещи в ТЦ, но был пойман сотрудникам Росгвардии 
Мужчина пытался вынести вещи. Фото: pixabay.com

В Северной столице сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого за кражи мужчину. Он вновь пытался совершить правонарушение, примерив пару вещей в ТЦ на Стачек.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», инцидент случился накануне вечером, 10 февраля. Наряд охраны по Кировскому району задержал нарушителя в торгово-развлекательном центре.

По версии стражей порядка, злоумышленник зашел в сетевой магазин на проспекте Стачек. Там он решил примерить пару вещей, чтобы вынести их из магазина. В итоге, у него не получилось пройти мимо персонала, – они нажали на тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место спустя две минуты и задержали гражданина. Позже выяснилось, что ущерб составил 11 тыс. 300 рублей, а сам злоумышленник не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные нарушения. Его доставили в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге учителя заподозрили в домогательствах к школьнице.

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