В пятницу в Ленобласти заработают еще 11 прививочных пунктов

В пятницу в Ленобласти заработают еще 11 прививочных пунктов
Пункт вакцинации от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленобласти продолжают разворачивать новые пункты вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 26 февраля, желающие сделать прививку смогут сделать это в 11 новых пунктах. Таким образом, общее число таких пунктов вырастет до 40.

Темпы вакцинации увеличиваются и в Петербурге, где жители могут сделать прививку от коронавируса в 128 пунктах на базе государственных поликлиник, частных клиник. Помимо этого по городу передвигаются и пять мобильных бригад.

Напомним, за прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировано 126 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе выявлено 35 722 заболевших Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав Петербурга объяснил разницу между числом привитых первой и второй дозой «Спутника V».

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