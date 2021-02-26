Рухнувшая с крыши дома льдина помяла автомобиль в Петроградском районе

Льдина рухнула на автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Льдина рухнула на автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петроградском районе Петербурга с крыши жилого дома рухнула гигантская льдина. Жертвой обрушения стал легковой автомобиль.

Инцидент случился в пятницу, 26 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Во дворе на Петроградке Спортейдж пострадал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что льдина приземлилась на капот транспортного средства, припаркованного под окнами жилого дома. В результате удара глыба раскололась на несколько частей.

«Хорошо, что не на голову кому-то», — написал пользователь.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки с петербургских улиц вывезли более 56 тысяч кубометров снега.