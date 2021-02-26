За сутки с петербургских улиц вывезли более 56 тысяч кубометров снега

Петербургские дорожные предприятия ежедневно вывозят с городских улиц рекордное количество снега. За сутки на пункты Водоканала доставили более 56 тыс. кубометров снега.

Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля. За три дня в городе выпала почти месячная норма осадков, а высота снежного покрова составила 20 млн кубометров.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города, прошлой ночью магистрали Северной столицы убирали 1 109 машин и 312 дворников. Сегодня продолжают работу 1 125 единиц техники, включая 500 погрузчиков и самосвалов, а также 1 230 дворников.

Кроме того, улицы засыпают улицы реагентами. За сутки использовали 740 тонн песко-соляной смеси. Особенно обильно посыпают набережные, мосты, путепроводы и пешеходные переходы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучше всего очищают крыши от снега в Адмиралтейском районе. В Василеостровском и Центральных районах ряд частных организаций не вышел на очистку, в частности, потенциально опасных крыш.