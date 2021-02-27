На Коломяжском грузовик сбил девушку

Мимо места ДТП проезжала карета скорой, так что пострадавшую быстро госпитализировали.

На Коломяжском проспекте сегодня, 27 февраля, произошла авария с участием пешехода. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что девушка переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехал грузовик. Непонятно, каковы обстоятельства инцидента, говорится лишь, что горожанка получила травмы. Мимо места аварии проезжала карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую. В момент, когда девушку забирали медики, она была жива.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Тимуровской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Участники аварии ожидают инспекторов ГИБДД.