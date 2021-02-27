На Кима горит квартира: из окон вырываются клубы дыма

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже прибыли спасатели, которые пытаются ликвидировать возгорание.

В Василеостровском районе сегодня, 27 февраля, произошел крупный пожар, напугавший местных жителей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Кима – там в одном из домов загорелась квартира. Подробности пока не разглашаются, известно, что ликвидацией возгорания уже занимаются спасатели. На кадрах видно, что территорию у здания заволокло дымом.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Коломяжском грузовик сбил девушку. Мимо места ДТП проезжала карета скорой, так что пострадавшую быстро госпитализировали.