В Петербурге задержали журналистку: редакция не знает, где она находится

Женщину увезли с Московского вокзала в неизвестном направлении.

В Санкт-Петербурге задержали журналистку Baza, о чем сообщается в Telegram-канале издания сегодня, 27 февраля.

По предварительным данным, женщине назначил встречу ее знакомый полицейский, который хотел передать какие-то важные сведения. Когда журналистка приехала на Московский вокзал, ее задержали и увезли в неизвестном направлении. Редакция не может связаться со своим автором и понять, где она находится.

В издании отмечают, что журналист приехала в Петербург, чтобы провести выходные вместе с братом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали двух бизнесменов после обысков по делу о хищении госимущества. Они могут быть причастны к ущербу в 100 млн рублей.