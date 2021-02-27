В Петербурге задержали журналистку: редакция не знает, где она находится

В Петербурге задержали журналистку: редакция не знает, где она находится
Журналистку задержали на Московском вокзале. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Женщину увезли с Московского вокзала в неизвестном направлении.

В Санкт-Петербурге задержали журналистку Baza, о чем сообщается в Telegram-канале издания сегодня, 27 февраля.

По предварительным данным, женщине назначил встречу ее знакомый полицейский, который хотел передать какие-то важные сведения. Когда журналистка приехала на Московский вокзал, ее задержали и увезли в неизвестном направлении. Редакция не может связаться со своим автором и понять, где она находится.

В издании отмечают, что журналист приехала в Петербург, чтобы провести выходные вместе с братом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали двух бизнесменов после обысков по делу о хищении госимущества. Они могут быть причастны к ущербу в 100 млн рублей.

журналист задержание московский вокзал новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали журналистку: редакция не знает, где она находится
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров
В Петербурге выставили на продажу карандаш Путина
Россиянам озвучили лучшую валюту для сбережений
Старейшая авиакомпания «Чешские авиалинии» вынуждена уволить всех ...
В Петербурге хотят открыть еще пять прививочных пунктов в ТРК
Ученые выяснили, что спорт укрепляет кости и иммунитет
На Кима горит квартира: из окон вырываются клубы дыма