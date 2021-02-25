В Петербурге задержали двух бизнесменов после обысков по делу о хищении госимущества

В Северной столице правоохранительные органы провели обыски более чем по десяти адресам. В итоге, задержанными оказались два предпринимателя.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, бизнесменов задержали по делу о хищении государственного имущества. Они могут быть причастны к ущербу в 100 млн рублей.

Напомним, что обыски прошли в городе в четверг, 25 февраля. В деле фигурирует пять объектов, которые находятся в исторических зданиях Петербурга. Общий ущерб составляет 300 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге бухгалтера районной администрации подозревают в хищении 2 млн рублей. Провернуть хищение ей удалось при переносе данных в реестре перечисляемой сотрудникам заработной платы одного из детско-юношеских центров. Бухгалтер направляла деньги подконтрольному ей лицу.