В Петербурге бухгалтера районной администрации подозревают в хищении 2 млн рублей

В Северной столице следователи возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении 52-летней петербурженки. Женщину обвиняют в присвоении 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, экс-сотрудница СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия Администрации Московского района» смогла похитить крупную сумму денег.

По версии следствия, провернуть хищение ей удалось при переносе данных в реестре перечисляемой сотрудникам заработной платы одного из детско-юношеских центров. Бухгалтер направляла деньги подконтрольному ей лицу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге таможенников оштрафовали из-за взяточничества. В следственном комитете заявили, что заместитель начальника таможенного поста получал крупные взятки, а еще подчиненные выполняли роль посредников. За деньги они обещали покровительство различным лицам – сумма зависела от количества перемещаемого товара.