В Ленобласти проложили 400 км туристического веломаршрута

В Ленобласти проложили 400 км туристического веломаршрута
Велосипедисты смогут покататься по Ижорской возвышенности. Фото: pixabay.com

Людям предлагают насладиться видами, катаясь по Ижорской возвышенности.

В Ленинградской области появился новый туристический маршрут для велосипедистов. Его протяженность составила более 400 километров. Благодаря маршруту власти соединили Сосновый Бор и Шлиссельбург, о чем сообщили в пресс-службе правительства региона.

Катаясь по Ижорской возвышенности, граждане смогут наслаждаться красотами Ленинградской области. Они увидят Финский залив, крепость Копорье, а также другие известные исторические места: дворцы, угодья, памятники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ласточки» возобновят движение по маршруту Петербург — Петрозаводск. Из столицы Карелии поезда будут отходить в 06:36 и 18:00, а из города на Неве — в 06:32 и 18:00.

веломаршрут ижорская возвышенности ленинградская область


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс.Такси» проведет амнистию среди водителей-нарушителей в ...
У клиники МЧС образовался водопад: вода брызжет из цоколя
На Ситцевой улице после таяния снега образовались огромные лужи
Полиция задержала избивших музыканта «Машины времени»
В Ижевске автобус въехал в опору ЛЭП — пострадали шесть человек
В Роспотребнадзоре заявили о нейтральном характере мутаций COVID в России
Ученые назвали четыре заболевания, провоцирующие тяжелую форму COVID-19
В Ленобласти проложили 400 км туристического веломаршрута