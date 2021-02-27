В Ленобласти проложили 400 км туристического веломаршрута

Людям предлагают насладиться видами, катаясь по Ижорской возвышенности.

В Ленинградской области появился новый туристический маршрут для велосипедистов. Его протяженность составила более 400 километров. Благодаря маршруту власти соединили Сосновый Бор и Шлиссельбург, о чем сообщили в пресс-службе правительства региона.

Катаясь по Ижорской возвышенности, граждане смогут наслаждаться красотами Ленинградской области. Они увидят Финский залив, крепость Копорье, а также другие известные исторические места: дворцы, угодья, памятники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ласточки» возобновят движение по маршруту Петербург — Петрозаводск. Из столицы Карелии поезда будут отходить в 06:36 и 18:00, а из города на Неве — в 06:32 и 18:00.