«Ласточки» возобновят движение по маршруту Петербург — Петрозаводск

&#171;Ласточки&#187; возобновят движение по маршруту Петербург &#8212; Петрозаводск
"Ласточки" начнут курсировать между Петербургом и Петрозаводском с 1 марта. Фото: ОЖД

С 1 марта пассажиры вновь смогут добраться из Петербурга в Петрозаводск и обратно на скоростных поездах «Ласточка». Ранее поезда были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии. «Ласточки» возвращаются на маршрут Петербург — Петрозаводск с понедельника, 1 марта. Отметим, что поезда №804 и 805 были отменены в связи с коронавирусными ограничениями. Они будут ходить по прежнему графику.

«Ласточки» будут курсировать между двумя северными городами ежедневно по утрам и вечерам. Из столицы Карелии поезда будут отходить в 06:36 и 18:00, а из города на Неве — в 06:32 и 18:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ласточкам» из Петербурга в Тихвин добавят три остановки.

карелия ласточка новости СПб петрозаводск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей домов на Тельмана и Искровском до ночи оставили без отопления
Нарушения при зимней уборке в Петербурге обернулись штрафами на 1,5 млн рублей
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей до конца апреля
В Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Брат Миланы Тюльпановой опроверг ее попадание в реанимацию
Росгвардейцам понадобилось 8 минут на задержание хулиганов, укравших рулле ...
На Итальянской задержали мужчину, угрожавшего бармену пистолетом
«Ласточки» возобновят движение по маршруту Петербург — ...