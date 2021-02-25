«Ласточки» возобновят движение по маршруту Петербург — Петрозаводск

"Ласточки" начнут курсировать между Петербургом и Петрозаводском с 1 марта. Фото: ОЖД

"Ласточки" начнут курсировать между Петербургом и Петрозаводском с 1 марта. Фото: ОЖД

С 1 марта пассажиры вновь смогут добраться из Петербурга в Петрозаводск и обратно на скоростных поездах «Ласточка». Ранее поезда были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией.

Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии. «Ласточки» возвращаются на маршрут Петербург — Петрозаводск с понедельника, 1 марта. Отметим, что поезда №804 и 805 были отменены в связи с коронавирусными ограничениями. Они будут ходить по прежнему графику.

«Ласточки» будут курсировать между двумя северными городами ежедневно по утрам и вечерам. Из столицы Карелии поезда будут отходить в 06:36 и 18:00, а из города на Неве — в 06:32 и 18:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ласточкам» из Петербурга в Тихвин добавят три остановки.