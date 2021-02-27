Ученые назвали четыре смертельные привычки, от которых необходимо избавиться

Американские специалисты нашли простой способ продления человеческой жизни. Для этого нужно избавиться от вредных привычек, которые отнимают время и здоровье.

Как сообщает Nation News со ссылкой на исследование Национальной медицинской библиотеки США, в большей степени на здоровье человека влияют четыре смертельных привычки, – курение, алкоголь, негативные мысли и неправильное питание.

От первых двух эксперты советуют отказаться полностью. Они имеют самое опасное влияние на органы пациентов.

Что касается негативных мыслей, то ученые советуют направить поток размышлений на позитивный настрой. Такой подход благоприятно влияет на психологическое состояние человека. Кроме этого, счастливые люди имеют риск смертности ниже на 3,7%.

Питаться специалисты советуют правильным образом. Для этого из рациона нужно убрать вредные продукты, а также перейти на специализированную диету, в которую входят зерновые культуры, овощи и фрукты.

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