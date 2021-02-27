Задержанную журналистку в Петербурге отпустили и обязали вернуться уже завтра

Задержанную журналистку в Петербурге отпустили и обязали вернуться уже завтра
Журналистку отпустили домой до завтра. Фото: Следственный Комитет РФ

В Северной столице еще днем задержали журналистку Мяйле Мачюлите интернет-издания Baza. Она провела в следственном комитет более 7 часов на допросе.

Об этом стало известно вечером в субботу, 27 февраля. Как сообщает Telegram-канал издания, все это время девушка находилась на допросе в главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу. Следователи выясняли информацию по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении другого человека.

На время допроса у задержанной отобрали мобильный телефон, а также попросили дать подписку о неразглашении. Кроме этого, девушку отпустили домой, но обязали вернуться на повторный допрос уже завтра под обязательство о явке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали журналистку интернет-издания. Редакция не знала, где находится их сотрудник.

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