Задержанную журналистку в Петербурге отпустили и обязали вернуться уже завтра

В Северной столице еще днем задержали журналистку Мяйле Мачюлите интернет-издания Baza. Она провела в следственном комитет более 7 часов на допросе.

Об этом стало известно вечером в субботу, 27 февраля. Как сообщает Telegram-канал издания, все это время девушка находилась на допросе в главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу. Следователи выясняли информацию по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении другого человека.

На время допроса у задержанной отобрали мобильный телефон, а также попросили дать подписку о неразглашении. Кроме этого, девушку отпустили домой, но обязали вернуться на повторный допрос уже завтра под обязательство о явке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали журналистку интернет-издания. Редакция не знала, где находится их сотрудник.