Звезда шоу «Уральские пельмени» оказалась в инвалидной коляске

Звезда программы «Уральские пельмени» Илана Юрьева получила травму после отдыха на горнолыжном курорте. Актрису уже прооперировали.

Артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что активный отдых принес ей немало проблем. Она сильно повредила ногу на одном из спусков и нуждалась в срочной помощи медиков.

«Все-таки надо оперировать ножку», — рассказала Юрьева.

Артистка также выложила фотографию, где она сидит в инвалидном кресле. Вскоре она прошла обследование. Звезду успешно прооперировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллеги Юлии Михалковой по юмористическому телешоу «Уральские пельмени» рассказали, почему, по их мнению, сотрудничество прекратилось.