Звезда шоу «Уральские пельмени» оказалась в инвалидной коляске

Звезда шоу &#171;Уральские пельмени&#187; оказалась в инвалидной коляске
Илана Юрьева рассказала о полученной травме. Фото: скриншот Instagram

Звезда программы «Уральские пельмени» Илана Юрьева получила травму после отдыха на горнолыжном курорте. Актрису уже прооперировали.

Артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте, что активный отдых принес ей немало проблем. Она сильно повредила ногу на одном из спусков и нуждалась в срочной помощи медиков.

«Все-таки надо оперировать ножку», — рассказала Юрьева.

Илана Юрьева записала видео из палаты. Фото: скриншот Instagram

Артистка также выложила фотографию, где она сидит в инвалидном кресле. Вскоре она прошла обследование. Звезду успешно прооперировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллеги Юлии Михалковой по юмористическому телешоу «Уральские пельмени» рассказали, почему, по их мнению, сотрудничество прекратилось.

инвалидная коляска инстаграм уральские пельмени Юрьева


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В воскресное утро Петербурге свободен от пробок
«Оттепельно и сыро»: в последний день зимы петербуржцев ожидают ...
«Пьянючий» водитель иномарки раскурочил маршрутку на Ветеранов, ...
В мире от коронавируса скончались более 2,5 млн человек
Звезда шоу «Уральские пельмени» оказалась в инвалидной коляске
«Скрючивало изнутри»: Хилькевич призналась в своем главном страхе
Спасатели больше пяти часов тушили частный дом в Кингисеппском районе
Звезда «Отеля Элеон» показалась с «беременным» животом