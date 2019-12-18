«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Не так давно Юлия рассказала о завершившихся съемках четвертьфинала детского КВН. Фото: Instagram @mihalkova

Не так давно Юлия рассказала о завершившихся съемках четвертьфинала детского КВН. Фото: Instagram @mihalkova

Коллеги Юлии Михалковой по юмористическому телешоу «Уральские пельмени» рассказали, почему, по их мнению, сотрудничество прекратилось.

Новый участник коллектива Роман Постовалов отметил, что Юлия стала больше заботиться о внешнем виде, чем о качестве юмора. Отметим, что ранее сама Михалкова утверждала, что её утомил образ «глупой дурочки». При этом другой резидент «Уральских пельменей» Сергей Исаев добавил, что коллектив продолжает совместную работу, но без участия Юлии.

Впрочем, сама Юлия после ухода из телешоу активно погрузилась в новые проекты. Так, сейчас артистка ведет детский КВН и снимает кулинарную передачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» однообразностью ролей и стабильностью, которая, по её словам, является путем «к печальным самоповторам и забвению».