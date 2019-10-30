Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из &#171;Уральских пельменей&#187;
Юлия Михалкова объяснила уход из "Уральских пельменей". Скриншот: instagram.com/mihalkova/

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Причины она объяснила в instagram.

Михалкова призналась, что главной причиной стала стабильность — главный враг для актера.

«Играть по накатанной, застрять в одном образе — это путь к печальным самоповторам и забвению», — написала она.

Актриса поблагодарила членов «Уральских пельменей» за работу и рассказала о планах на будущее. Сейчас Михалкова готовит «шок-шоу с интеллигентным юмором», снимает кулинарную передачу и монтирует видео для интернет-проекта на острую тему.

Команда «Уральские пельмени» была создана в 1993 году для участия в КВН. С 2009 года участники коллектива ведут одноименное телешоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь Валерия Леонтьева опроверг слухи об его уходе со сцены.

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