Сообщение об уходе Леонтьева со сцены оказалось ложным

Пресс-секретарь российского исполнителя Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина опровергла информацию о том, что певец завершил свою концертную деятельность.

Ранее в СМИ были опубликованы сообщения о том, что Валерий Леонтьев уходит со сцены и его выступление на фестивале «Славянский базар» в городе Витебск было завершающим.

По словам представителя музыканта, данный концерт вовсе не был последним. Она также отметила, что у Леонтьева составлено расписание выступлений вплоть до декабря этого года. Кроме того, у исполнителя добавилось шесть концертов, которые пройдут в Крыму. Ранее они не входили в планы.

Отметим, что в марте 2019 года артист отпраздновал свой 70-летний юбилей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский поздравил российского актера Бориса Клюева с 75-летним юбилеем.