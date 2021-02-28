После смертельного ДТП в Невском районе проводится проверка

После смертельного ДТП в Невском районе проводится проверка
Женщина погибла в ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вечером 27 января в Невском районе Петербурга пенсионерка попала под колеса автомобиля.

По предварительной информации, в 19:20 у дома 4 по Российскому проспекту водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Volvo S60 в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходившую проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора женщину 1950 года рождения, пенсионерку.

В результате происшествия пожилая женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и легкового авто Skoda. В аварии пострадали два человека.

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