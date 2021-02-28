В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 142 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 142 человек
Пункт вакцинации от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области за последние сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших за время пандемии в регионе зафиксировалось на отметке в 35 998 человек.

За сутки от осложнений скончались восемь человек. Побороть болезнь удалось 183 жителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили более 11 тысяч новых заражений COVID-19. В 1 285 из выявленных за сутки случаев болезнь протекает бессимптомно.

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