В России за сутки выявили более 11 тысяч новых заражений COVID-19

В России за сутки выявили более 11 тысяч новых заражений COVID-19
Ежедневное количество новых случаев заражения стабильно снижается. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на 28 февраля, за прошедшие сутки в России диагностировали коронавирусную инфекцию у 11 359 пациентов.

В 1 285 из выявленных за сутки случаев болезнь протекает бессимптомно. Нарастающим итогом число зараженных COVID-19 россиян приблизилось к 4 246 079 человек. Кроме того, в течение субботы коронавирус стал причиной 379 смертей. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 86 122 пациента.

Число выписок за минувшие сутки более чем на тысячу превышает количество новых случаев заражения — больницы по выздоровлению покинули 12 391 человек. Таким образом, общее число пациентов в России, успешно победивших коронавирус, выросло до 3 811 797 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 939 жителей Северной столицы.

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