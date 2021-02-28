За сутки коронавирус подхватили 939 петербуржцев

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице за минувшие сутки выявили 939 зараженных коронавирусной инфекцией. Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщили в оперштабе, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 737 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 617 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 142 человека.

Напомним, полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 88 тыс. жителей Петербурга. Неизрасходованный остаток вакцины в прививочных кабинетах составляет порядка 94 тыс. комплектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю количество ковид-пацеинтов снизилось на 37,6% и составило 1 240 человек.