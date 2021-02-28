Количество ковид-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на почти 40%

В Петербурге за неделю количество ковид-пацеинтов снизилось на 37,6% и составило 1 240 человек.

В городе также зафиксировано снижение числа выздоровевших на 5,8%, Так, 20 февраля от коронавируса вылечились 2 696 петербуржцев, а 27 февраля — 2 538 петербуржцев.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло почти на 17 %. Это может быть связано с расширением показаний к стационарному лечению для представителей старшего поколения, которые страдают от некоторых хронических заболеваний.

Напомним, Петербург остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в городе выявили 951 зараженного. Первую строчку рейтинга заняла Москва, где за указанный период болезнь обнаружили у 1 825 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 558 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 134 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог спрогнозировал превращение COVID в сезонное заболевание.