В связи со штурмом Капитолия США задержали 280 человек

Власти США предъявили обвинения более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей мере, 280 человек задержаны.

Обвинения предъявлены более чем 300 участникам штурма здания Конгресса США 6 января, по меньшей мере 280 человек задержаны.

«Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут», – заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Джон Карлин, сообщает The Hill.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание капитолия. Конгрессмены прервали заседание, на котором утверждались итоги президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что федеральные прокуроры в США подали ходатайство, в котором заявили, что участники массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января планировали убийство должностных лиц, отвечавших за утверждение итогов президентских выборов.