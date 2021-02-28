На матче «Зенита» — «Ростов» задержали почти полсотни болельщиков

На матче &#171;Зенита&#187; &#8212; &#171;Ростов&#187; задержали почти полсотни болельщиков
Матч состоялся на "Газпром Арене". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На «Газпром Арене» в Петербурге и рядом с ней задержали более 40 человек во время матча между «Зенитом» и «Ростовом».

В общей сложности на трибунах стадиона на Крестовском острове собралось более 23 тыс. болельщиков.

Как сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по городу и Ленобласти, никто присутствующих не пойман на серьезных нарушениях. При этом стражи порядка задержали 44 человека за различные административные правонарушения.

Напомним, встреча «Зенита» и «Ростова» в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась 27 февраля. Матч прошел на «Газпром Арене» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заполняемость трибун на Евро-2020 в Петербурге может быть не менее 50%.

"Зенит" "Ростов" новости СПб росгвардия


 

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