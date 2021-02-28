Митрополит призвал спортсменов-бойцов отвечать добром на агрессию

Спортсменам-бойцам стоит с уважением относиться к ближнему и избегать конфликтов. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По его словам, так поступают только по-настоящему сильные люди, а духовный подвиг состоит в уважении к ближнему. Как сообщили «РИА Новости», представитель РПЦ отметил, что на агрессию нужно отвечать добром, показать пример христианского поведения, прежде чем использовать боевые возможности.

РПЦ ежегодно проводит фестиваль единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году турниры по 16 различным направлениям прошли в феврале в Подмосковье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митрополит Варсонофий облетел Петербург на вертолете с чудотворной иконой.