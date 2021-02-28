Митрополит призвал спортсменов-бойцов отвечать добром на агрессию

Митрополит призвал спортсменов-бойцов отвечать добром на агрессию
РПЦ ежегодно проводит фестиваль единоборств. Фото: скриншот с сайта Живи спортом

Спортсменам-бойцам стоит с уважением относиться к ближнему и избегать конфликтов. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По его словам, так поступают только по-настоящему сильные люди, а духовный подвиг состоит в уважении к ближнему. Как сообщили «РИА Новости», представитель РПЦ отметил, что на агрессию нужно отвечать добром, показать пример христианского поведения, прежде чем использовать боевые возможности.

РПЦ ежегодно проводит фестиваль единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом году турниры по 16 различным направлениям прошли в феврале в Подмосковье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митрополит Варсонофий облетел Петербург на вертолете с чудотворной иконой.

единоборства митрополит рпц


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Митрополит призвал спортсменов-бойцов отвечать добром на агрессию
Автомобилист случайно снял на видео фотосессию обнаженной девушки на КАД
В Apple Pay разрешать добавлять карты «Мир»
На матче «Зенита» — «Ростов» задержали почти ...
Самым популярным смартфоном в мире по итогам 2020 года стал iPhone 11
В ребенка из окна бросили петарду в Ленобласти
На турнире по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка между зрителями и ...
Автомобилисты теряют номера в большой луже под «мостом глупости» ...