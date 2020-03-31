Митрополит Варсонофий облетел Петербург на вертолете с чудотворной иконой

"Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло", - отметил владыка. Фото: http://mitropolia.spb.ru

"Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта пройдет, жизнь возвратится в обычное русло", - отметил владыка. Фото: http://mitropolia.spb.ru

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий пролетел над Северной столицей на вертолете с Казанской иконой Божией Матери, одной из наиболее почитаемых православных святынь.

Об этом во вторник, 31 марта, рассказали на официальном интернет-портале митрополии Санкт-Петербурга. В сообщении отмечается, что перед облетом митрополит отслужил молебен перед чудотворной иконой в Казанском соборе. После этого образ был транспортирован в вертолет.

Во время полета митрополит и священнослужители пели молебен и акафист Покрову Пресвятой Богородицы. Воздушное судно сделало круг над границами города и пересекло его исторический центр. Молитвы были направлены на скорейшее избавление Петербурга и всего мира от коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Италии у жителя города Ферраро обнаружили иммунитет к новому штамму коронавируса, охватившему каждую страну.