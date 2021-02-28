Бузова поставила Петербург в пример другим городам, выступая в защиту бездомных животных

Певица и телеведущая Ольга Бузова порадовалась за Петербург, в котором в этом году впервые открылись два государственных приюта для животных.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Она призналась, что ей очень хочется, чтобы на улицах было меньше бездомных животных, а люди чаще брали себе питомцев из приютов.

«Еще Махатма Ганди говорил, что уровень развития нации определяется отношением к животным. Очень рада за Питер в этом вопросе. И надеюсь, что его примеру последуют другие города», — написала телеведущая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова призналась, что до сих пор не оправилась от разрыва с Манукяном.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.